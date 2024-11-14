Balkanlardan geliyor! Soğuk havanın etkisi 10 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanı Murat Acar, Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti. İşte uzman ismin açıklamasından ayrıntılar...

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Balkanlardan geliyor! Soğuk havanın etkisi 10 gün sürecek
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Hava sıcaklıkları mevsim normallerine düşerken, yarın Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Cumartesi günü Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'de yağışların etkisini artırması ve su baskını riskinin oluşabileceği uyarısı yapıldı.

Yağışlar hafta sonu boyunca devam edecek ve pazar-pazartesi günleri doğuya kayacak. Şehir merkezlerinde kar beklenmezken, Erzurum, Kars, Ardahan gibi doğu illerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali bulunuyor. Türkiye'nin salıya kadar yağışlı sistemin etkisinde kalacağı ve perşembe günü yeni bir sistemin geleceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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