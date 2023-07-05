Başkent'e yağmur geliyor! Meteoroloji Ankara için gün verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunda Başkent Ankara için gök gürültülü sağanak yağış yağacağını belirtti. Meteoroloji'nin verilerine göre yarın (Perşembe) hava sıcaklığının 34 dereceye ulaşması beklenirken hafta sonuna doğru hava sıcaklığında düşüş gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

ANKARA'DA NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji'nin raporuna göre Ankara'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış yağacağı tahmin ediliyor. Yağışların bütün hafta sonu boyunca devam edeceği beklenirken, hava sıcaklıklarında da 10 dereceye kadar bir düşüş tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için 5 günlük hava tahmin raporu

KAYNAK: mgm.gov.tr