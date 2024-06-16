Bayramın ilk günü hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? 16 Haziran hava durumu...

Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. İşte bayram için hava durumu...

# Kurban Bayramı # bayramda hava durumu
Editör: Yağmur Biçen
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Bayramın ilk günü hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? 16 Haziran hava durumu... - Resim: 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bayramın ilk günü hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? 16 Haziran hava durumu... - Resim: 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Bayramın ilk günü hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? 16 Haziran hava durumu... - Resim: 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bayramın ilk günü hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? 16 Haziran hava durumu... - Resim: 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu

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