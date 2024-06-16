Bayramın ilk günü hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? 16 Haziran hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık