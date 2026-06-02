BM Ve WMO resmen ilan etti: Dünya alarm durumuna geçti!

Yapılan son dakika uyarısına göre, doğal bir atmosfer olayı olan El Nino'nun yeni ve çok daha yıkıcı bir evresi birkaç hafta içinde resmen başlayacak. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ise bu El Nino dalgasının 2026 yılının geri kalanında katlanarak daha da güçleneceğini ve küresel ölçekte benzeri görülmemiş ekstrem hava olaylarını tetikleyeceğini ilan etti.

DÜNYA METEOROLOJİ AJANSLARI HEMFİKİR: "TARİHİ BİR REKOR KIRILABİLİR"

Çeşitli ulusal hava durumu ajanslarının küresel sismik ve atmosferik tahminleri, bu dönemin sıradan bir hava akımı olmayacağına, aksine tarihin en güçlü El Nino olaylarından birine, yani bir "Süper El Nino"ya dönüşebileceğine işaret ediyor. El Nino'nun tam zamanlamasını ve gücünü bugünden milimetrik olarak kestirmek oldukça güç olsa da bilim insanları, yaklaşan afetin ipuçlarını yakalayabilmek için Büyük Okyanus'un (Pasifik) orta kesimlerindeki kritik bir bölgeyi 24 saat esasıyla yakından takip ediyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) Uzun Vadeli Tahminler Bölüm Başkanı Prof. Adam Scaife, yaptığı açıklamada büyük bir doğa olayının yaklaştığından son derece emin olduklarını vurgulayarak, bu dalga ile dünya genelinde tarihi bir sıcaklık rekorunun bile kırılabileceğini belirtti.

PASİFİK'İN DERİNLİKLERİNDE GİZLİ TEHLİKE İLERLİYOR

Bilim insanlarının bu denli güçlü ve yıkıcı bir El Nino beklemesinin arkasındaki ana neden, okyanus yüzeyinin derinliklerinde saklanan sinsice bir ısınma dalgası olarak gösteriliyor. Uydulardan, okyanus şamandıralarından ve derin deniz ölçüm cihazlarından alınan son veriler; Pasifik Okyanusu'nun yüzlerce metre derinliğinde, bazı su katmanlarında ortalamanın tam 6°C üzerinde olan devasa bir sıcak su kütlesinin doğuya doğru ilerlediğini gözler önüne seriyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) bağlı İklim Tahmin Merkezi'nden fizikçi Michelle L’Heureux, okyanusun derinliklerindeki bu suların sıcaklığının, insanlık tarihinin bugüne kadar şahit olduğu en güçlü ve en yıkıcı El Nino olaylarıyla yarışacak düzeyde ürkütücü olduğunu ifade etti.

KÜRESEL EKONOMİ VE GIDA ARZI BÜYÜK TEHLİKEDE

Yaklaşan Süper El Nino dalgası sadece hava sıcaklıklarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda küresel piyasaları da doğrudan vuracak. Geçmiş yıllarda yaşanan benzer El Nino olayları; dünya genelinde devasa rekolte kayıplarına yol açmış, ticari lojistik aksamaların küresel tedarik zincirlerini sarsması sonucu gıda fiyatlarında fahiş artışlara neden olmuştu. Uzmanlar, bu yeni dalganın da küresel çapta yüz milyarlarca, hatta trilyonlarca dolarlık devasa bir gelir kaybını ve kıtlık riskini beraberinde getirebileceği konusunda hükümetleri acil önlem almaya çağırıyor.