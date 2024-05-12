Bu gece saatlerinde başlayacak! Meteoroloji o şehirleri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına göre o şehirlerde bu gece saatlerinde sağanak yağmur başlayacak. Pazartesi akşam saatlerine kadar devam edecek...

Bu gece saatlerinde başlayacak! Meteoroloji o şehirleri uyardı
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Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yaşayanları ilgilendiren haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bu şehirlere gece saatlerinde sağanak yağmur geliyor. PEki konu hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü neler söyledi? İşte yanıtı...

METEOROLOJİ UYARDI

Bu gece saatlerinde başlayacak! Meteoroloji o şehirleri uyardı - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı şu şekildedir;

Bu gece saatlerinden itibaren 13.05.2024 Pazartesi akşam saatlerine kadar Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyi ve Erzincan'ın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın rakımı 2000 metre üzeri yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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# meteoroloji
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