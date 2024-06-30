Bu hafta sıcaklıklar artıyor: Orman yangını riski yükseliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, bu hafta ülke genelinde etkili olacak sıcaklıklar hakkında değerlendirmeler yaptı.

Yüksel, güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirterek, buna bağlı olarak orman yangınlarının meydana geldiğini ifade etti.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK



Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın yangınları tetiklediğine dikkat çeken Yüksel, "Rüzgarın şiddeti gece saatlerinde azalacak. Ancak yarın gün içinde özellikle kıyı Ege'de 40-60 kilometre/saat hızındaki rüzgar, zaman zaman 70-80 kilometre/saate ulaşacak. Maalesef olumsuz şartlar sürebilir. Yarın akşam saatlerinden sonra yangın bölgelerinde rüzgarın hızının azalması bekleniyor" dedi.

Bu hafta güney ve batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olacağına, çarşamba gününden sonra ise sıcaklıkların daha da artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğine işaret eden Yüksel, "İç bölgelerde 29-30 derecede seyreden sıcaklıklar hafta ortasında 35-36 dereceye kadar çıkacak" şeklinde konuştu. Kenan Yüksel, "Kıyı Ege ve Akdeniz'de yangın riski mevcut. Hafta ortasında sıcaklıkların artmasıyla daha geniş bir alanda orman yangını riski var. Bölgede sıcaklık ve rüzgarın etkili olması yangın riskini artırıyor" dedi.