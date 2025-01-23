Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat etsin: Kuvvetli kar geliyor!

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı