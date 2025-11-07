Bu yedi şehir risk altında! Meteoroloji uyardı: 15 ilde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8-9 Kasım tarihleri için Türkiye genelinde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle Antalya, Mersin, Kırklareli ve çevresinde ani sel ve su baskını riskine dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu itibarıyla Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir yağışlı sistem konusunda uyarı yayımladı. 8-9 Kasım tarihlerinde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Özellikle Antalya, Mersin, Kırklareli, Aydın, Muğla, Burdur ve Isparta çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Uzmanlara göre, hava sıcaklıkları Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında azalacak, ancak iç ve kuzeydoğu kesimlerde artış gösterecek. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; kıyı bölgelerde ise kısa süreli fırtınaların görülebileceği bildirildi.

Meteoroloji ayrıca bölge bazında hava tahminlerini de paylaştı. Marmara’da Kırklareli kıyılarında kuvvetli sağanak, Ege’de öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak, Akdeniz’de ise Antalya ve Mersin çevrelerinde şiddetli yağış bekleniyor. İç Anadolu’da Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel sağanaklar görülecek. Karadeniz’in iç kesimlerinde akşam saatlerinde yağış ihtimali bulunurken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde az bulutlu hava etkili olacak.

