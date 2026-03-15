Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava sistemi nedeniyle çok sayıda bölge için peş peşe uyarı yayımladı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava bulutlu seyredecek; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile İstanbul’un kuzey kesimlerinde yağış görülecek.

Kuvvetli Sağanak Beklenen Bölgeler:

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusu: Bu bölgelerde yağışların kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Kar ve Karla Karışık Yağmur Beklenen İller:

Bingöl, Bitlis, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Şırnak: Bu çevrelerde karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.
Yüksek Kesimler: Sayılan illerin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hatay’da rüzgar hızının yer yer saatte 90 kilometreye kadar ulaşacağını duyurdu.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapan yetkililer, ulaşımda aksama ve hava kalitesinde bozulmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yetkililer, fırtına ve toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi ve kar erimesi riski devam ediyor. Bölgenin doğusunda ise buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olması istendi.

Meteoroloji’ye göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege’nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken, İstanbul’un kuzey ilçelerinde hafif yağmur geçişleri bekleniyor. İç ve batı bölgelerde ise gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülebileceği belirtildi.

Günün en dikkat çeken hava olaylarının Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de yaşanması bekleniyor.

Adana, Mersin ve Hatay’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak yağış öne çıkıyor.

