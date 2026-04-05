Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminler, 5 Nisan Pazar günü yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava tablosunun hakim olacağını gösteriyor.

Türkiye genelinde atmosferik hareketliliğin arttığı bir pazar gününe girildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarda bulundu.

Meteorolojik verilere göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Marmara'nın güneydoğu hattında yağışlı hava etkisini gösterecek.

Yağışların büyük bir bölümü yağmur ve sağanak formunda gerçekleşecek. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.

Özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek rakımlı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki kar örtüsünün yoğunluğu nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarında yurdun genelinde önemli bir değişim öngörülmezken, Ege kıyıları ve Trakya bölgesinde termometrelerin 3 ila 5 derece artış göstermesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği analiz ediliyor.

Çığ ve Kar Erimesi Tehlikesi

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi için hayati bir uyarıda bulundu. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda;

Çığ düşmesi riski,
Ani kar erimeleri sonucu oluşabilecek su baskınları,

gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin teyakkuzda olması gerektiği vurgulandı.

