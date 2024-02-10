Bugün hava nasıl olacak? Haftasonu hava nasıl olacak? işte yanıtı...
10 şubat cumartesi günü vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü arafından yapılan değerlendirmelere göre 10 şubat cumartesi günü yurt genelinde hava açık yer yer güneşli bir hava olacak. İşte 10 şubat il il hava durumu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneydoğusu ile güney ve batı kıyılarının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya, Elazığ ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
10 ŞUBAT HAVA DURUMU
MARMARA
Genellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
EGE
Genellikle parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
- ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
- HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
- MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
- YOZGAT °C, 12°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ARTVİN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu
- VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
- GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı