Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! 22 şubat hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

22 ŞUBAT HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu MANİSA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun yer yer yağmur, kuzeydoğusunun karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.