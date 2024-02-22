Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! 22 şubat hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatleriden sonra ise yurdun Kuzey Doğu bölümünde sağanak yağışın kendini kar yağışına bırakması bekleniyor. İşte 22 şubat hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
22 ŞUBAT HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
- MANİSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
- HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun yer yer yağmur, kuzeydoğusunun karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
- SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
- TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı