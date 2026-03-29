Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Mart Pazar günü için kritik raporunu yayımladı. Yurdun büyük bölümünde sağanak ve fırtına alarmı verilirken özellikle 8 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma:
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı - Resim: 1

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı - Resim: 2

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Yağışlar Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde görülürken iç kesimlerin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar etkisini gösterecek.

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı - Resim: 3

ÇIĞ VE KARERİMESİ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için hayati bir uyarı yapıldı.

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı - Resim: 4

Mevsimsel sıcaklık değişimleri nedeniyle çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı - Resim: 5

Bu bölgelerde açık alanlarda bulunanların ve ulaşım sağlayanların ekstra dikkatli olması önem arz ediyor.

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı - Resim: 6

Yağışların ayrıca Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde de kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki 24 saat boyunca hava durumundaki ani değişimlerin yakından takip edilmesini öneriyor.

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı - Resim: 7

O İLLERE KRİTİK "SARI" ALARM

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı - Resim: 8

Meteoroloji tarafından yayımlanan son tahminlere göre 8 il ve çevresinde hava şartlarının hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. "Sarı" kod ile uyarılan bölgeler şunlar

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı - Resim: 9

Sakarya

Düzce

Zonguldak

Bartın

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı - Resim: 10

Bolu

Karabük

Kastamonu (Batı ilçeleri)

Ankara (Kuzeybatı ilçeleri)

