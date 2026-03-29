Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Mart Pazar günü için kritik raporunu yayımladı. Yurdun büyük bölümünde sağanak ve fırtına alarmı verilirken özellikle 8 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.
Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Yağışlar Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde görülürken iç kesimlerin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar etkisini gösterecek.
ÇIĞ VE KARERİMESİ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için hayati bir uyarı yapıldı.
Mevsimsel sıcaklık değişimleri nedeniyle çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu bildirildi.
Bu bölgelerde açık alanlarda bulunanların ve ulaşım sağlayanların ekstra dikkatli olması önem arz ediyor.
Yağışların ayrıca Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde de kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki 24 saat boyunca hava durumundaki ani değişimlerin yakından takip edilmesini öneriyor.
O İLLERE KRİTİK "SARI" ALARM
Meteoroloji tarafından yayımlanan son tahminlere göre 8 il ve çevresinde hava şartlarının hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. "Sarı" kod ile uyarılan bölgeler şunlar
Sakarya
Düzce
Zonguldak
Bartın
Bolu
Karabük
Kastamonu (Batı ilçeleri)
Ankara (Kuzeybatı ilçeleri)