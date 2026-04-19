Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Nisan 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı
Akdeniz İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek
Doğu Akdeniz Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bitlis Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyindeki yüksek rakımlı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor
Ege kıyılarında ise rüzgarın kuzey yönlerden saatte 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli bölgelerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ ve kar erimesi riski bulunuyor
Marmara Bölgesi’nde Sakarya ve Bilecik çevrelerinde sağanak yağış görülürken sabah saatlerinde pus ve sis hadiselerinin yaşanacağı kaydedildi
Sıcaklıkların diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken Batı Karadeniz’de yağışların öğle saatlerine kadar süreceği ifade edildi
Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.