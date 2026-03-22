Bugün hava nasıl olacak? Metorolojiden 10 ile kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkisini gösterecek.

Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:
Bugün hava nasıl olacak? Metorolojiden 10 ile kar uyarısı - Resim: 1

1 10
Bugün hava nasıl olacak? Metorolojiden 10 ile kar uyarısı - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporu, ülke genelinde parçalı ve yağışlı bir havanın hakim olacağını ortaya koyuyor.

2 10
Bugün hava nasıl olacak? Metorolojiden 10 ile kar uyarısı - Resim: 3

BÖLGESEL HAVA DURUMU

Marmara ve İstanbul: Bölge genelinde, özellikle İstanbul merkezli olmak üzere aralıklarla yağmur ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

3 10
Bugün hava nasıl olacak? Metorolojiden 10 ile kar uyarısı - Resim: 4

İç Anadolu: Başkent Ankara'da gökyüzünün parçalı ve çok bulutlu olacağı, yer yer hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı bildiriliyor.

4 10
Bugün hava nasıl olacak? Metorolojiden 10 ile kar uyarısı - Resim: 5

Ege: Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağışların görüleceği tahmin edilirken İzmir'de ise çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir hava hakim olacak.

5 10
Bugün hava nasıl olacak? Metorolojiden 10 ile kar uyarısı - Resim: 6

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu: Doğu Akdeniz kıyı şeridi ile Güneydoğu Anadolu genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı kaydedildi.

6 10
Bugün hava nasıl olacak? Metorolojiden 10 ile kar uyarısı - Resim: 7

Doğu Anadolu: Bölgenin doğu kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

7 10
Bugün hava nasıl olacak? Metorolojiden 10 ile kar uyarısı - Resim: 8

KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI VERİLEN NOKTALAR:

8 10
Bugün hava nasıl olacak? Metorolojiden 10 ile kar uyarısı - Resim: 9

Meteorolojik analizlere göre yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu başta olmak üzere Hatay, Adana, Mersin, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

9 10
Bugün hava nasıl olacak? Metorolojiden 10 ile kar uyarısı - Resim: 10

Yetkililer, kuvvetli yağış ve kar yağışı beklenen bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin teyakkuzda olması gerektiğini vurguluyor.

10 10
