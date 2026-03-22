Bugün hava nasıl olacak? Metorolojiden 10 ile kar uyarısı
Ülke genelinde gökyüzü kapanıyor: Bölge bölge şiddetli yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporu, ülke genelinde parçalı ve yağışlı bir havanın hakim olacağını ortaya koyuyor.
BÖLGESEL HAVA DURUMU
Marmara ve İstanbul: Bölge genelinde, özellikle İstanbul merkezli olmak üzere aralıklarla yağmur ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
İç Anadolu: Başkent Ankara'da gökyüzünün parçalı ve çok bulutlu olacağı, yer yer hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı bildiriliyor.
Ege: Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağışların görüleceği tahmin edilirken İzmir'de ise çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir hava hakim olacak.
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu: Doğu Akdeniz kıyı şeridi ile Güneydoğu Anadolu genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı kaydedildi.
Doğu Anadolu: Bölgenin doğu kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI VERİLEN NOKTALAR:
Meteorolojik analizlere göre yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu başta olmak üzere Hatay, Adana, Mersin, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.
Yetkililer, kuvvetli yağış ve kar yağışı beklenen bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin teyakkuzda olması gerektiğini vurguluyor.