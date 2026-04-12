Bugün hava nasıl olacak? MGM açıkladı: 13 İle sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu için "kuvvetli yağış" uyarısında bulundu. Bu kapsamda; Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan olmak üzere toplam 13 il için "sarı kod" yayımlandı. Iğdır ve Van merkez hariç, bölgenin geri kalanında yağışların sel ve su baskını riskine yol açabileceği kaydedildi.