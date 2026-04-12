Bugün hava nasıl olacak? MGM açıkladı: 13 İle sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Nisan 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ankara, Konya ve Edirne çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.
MGM tarafından paylaşılan son verilere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Kritik Uyarılar ve Sarı Kodlu İller
Meteoroloji, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu için "kuvvetli yağış" uyarısında bulundu. Bu kapsamda; Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan olmak üzere toplam 13 il için "sarı kod" yayımlandı. Iğdır ve Van merkez hariç, bölgenin geri kalanında yağışların sel ve su baskını riskine yol açabileceği kaydedildi.
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ ve kar erimesi riski bulunmaktadır.
Zirai Don: Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski öngörülmektedir.
Buzlanma ve Sis: İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.
Bölgelere Göre Hava Durumu Verileri
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu; Edirne (16°C) çevresinde öğle saatlerinde hafif sağanak, İstanbul (14°C) genelinde parçalı bulutlu hava hakim.
İç Anadolu: Ankara (10°C) ve Kayseri (11°C) çevresinde sağanak yağış; Konya (13°C) ve Çankırı hattında yer yer karla karışık yağmur tahmin ediliyor.
Akdeniz: Doğu kesimlerinde yağışlı hava hakim. Adana (19°C) ve Hatay (18°C) çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Karadeniz: Kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı hakim. Samsun (12°C), Trabzon (11°C) ve Rize (11°C) hattı aralıklı yağışlı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde kuvvetli yağış uyarısı geçerli. Erzurum (2°C) ve Kars (6°C) çevrelerinde kar yağışının öğle saatlerinde şiddetini artırması beklenirken; Diyarbakır (11°C) ve Gaziantep (14°C) hattında sağanak yağış etkili olacak.
Rüzgar Durumu: Ülkenin güneydoğusunda güney ve güneybatı, diğer bölgelerde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.