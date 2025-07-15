Bugün havalar nasıl? İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları
Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bazı bölgelerde sağanak, bazı illerde ise kuvvetli rüzgar ve yerel fırtına etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Salı günü için yurt genelinde hava durumu tahminlerini yayımladı. Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği, doğu ve iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağı belirtildi.
Yerel kuvvetli yağış uyarısı:
Rize ve Artvin’in kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı:
Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden 50-80 km/sa hızla esmesi, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor.
Ankara
Parçalı ve az bulutlu
Günün en yüksek sıcaklığı: 36 derece
İstanbul
Parçalı ve az bulutlu
Günün en yüksek sıcaklığı: 32 derece
İzmir
Az bulutlu ve açık
Günün en yüksek sıcaklığı: 37 derece
Adana
Az bulutlu ve açık
Günün en yüksek sıcaklığı: 35 derece
Antalya
Az bulutlu ve açık
Günün en yüksek sıcaklığı: 30 derece
Samsun
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Günün en yüksek sıcaklığı: 31 derece
Trabzon
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Günün en yüksek sıcaklığı: 27 derece
Erzurum
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Günün en yüksek sıcaklığı: 30 derece
Diyarbakır
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Günün en yüksek sıcaklığı: 42 derece
Genel uyarı:
Özellikle Artvin, Rize, Marmara ve İç Anadolu’nun batısı için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ihtimali bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları ani sağanaklar ve rüzgâr nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.