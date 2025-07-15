Bugün havalar nasıl? İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Salı günü için yurt genelinde hava durumu tahminlerini yayımladı. Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği, doğu ve iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağı belirtildi.