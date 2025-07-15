Bugün havalar nasıl? İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bazı bölgelerde sağanak, bazı illerde ise kuvvetli rüzgar ve yerel fırtına etkili olacak.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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Bugün havalar nasıl? İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Salı günü için yurt genelinde hava durumu tahminlerini yayımladı. Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği, doğu ve iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağı belirtildi.

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Bugün havalar nasıl? İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları - Resim: 2

Yerel kuvvetli yağış uyarısı:

Rize ve Artvin’in kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı:
Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden 50-80 km/sa hızla esmesi, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor.

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Bugün havalar nasıl? İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları - Resim: 3

Ankara

Parçalı ve az bulutlu
Günün en yüksek sıcaklığı: 36 derece

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Bugün havalar nasıl? İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları - Resim: 4

İstanbul

Parçalı ve az bulutlu
Günün en yüksek sıcaklığı: 32 derece

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Bugün havalar nasıl? İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları - Resim: 5

İzmir

Az bulutlu ve açık
Günün en yüksek sıcaklığı: 37 derece

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Bugün havalar nasıl? İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları - Resim: 6

Adana

Az bulutlu ve açık
Günün en yüksek sıcaklığı: 35 derece

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Bugün havalar nasıl? İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları - Resim: 7

Antalya

Az bulutlu ve açık
Günün en yüksek sıcaklığı: 30 derece

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Bugün havalar nasıl? İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları - Resim: 8

Samsun

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Günün en yüksek sıcaklığı: 31 derece

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Bugün havalar nasıl? İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları - Resim: 9

Trabzon

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Günün en yüksek sıcaklığı: 27 derece

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Bugün havalar nasıl? İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları - Resim: 10

Erzurum

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Günün en yüksek sıcaklığı: 30 derece

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Bugün havalar nasıl? İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları - Resim: 11

Diyarbakır

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Günün en yüksek sıcaklığı: 42 derece

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Bugün havalar nasıl? İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları - Resim: 12

Genel uyarı:

Özellikle Artvin, Rize, Marmara ve İç Anadolu’nun batısı için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ihtimali bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları ani sağanaklar ve rüzgâr nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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