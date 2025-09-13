Bugün yağış var mı? Meteoroloji duyurdu: 14 Eylül’de sağanak yağış beklenen 2 şehir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Eylül 2025 Pazar günü 2 şehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte o iller…

Bugün yağış var mı? Meteoroloji duyurdu: 14 Eylül’de sağanak yağış beklenen 2 şehir - Resim: 1

METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Eylül 2025 Pazar günü için sağanak yağış uyarısı yayımladı. Yaz ayının sonunda etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışların vatandaşları hazırlıksız yakalayabileceği belirtildi.

Bugün yağış var mı? Meteoroloji duyurdu: 14 Eylül’de sağanak yağış beklenen 2 şehir - Resim: 2

İşte meteorolojinin yağış beklediği 2 şehir...

Bugün yağış var mı? Meteoroloji duyurdu: 14 Eylül’de sağanak yağış beklenen 2 şehir - Resim: 3

Artvin

Bugün yağış var mı? Meteoroloji duyurdu: 14 Eylül’de sağanak yağış beklenen 2 şehir - Resim: 4

Rize

Bugün yağış var mı? Meteoroloji duyurdu: 14 Eylül’de sağanak yağış beklenen 2 şehir - Resim: 5
