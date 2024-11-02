Bursa'da yaşayanlar dikkat! Valilikten uyarı geldi

Bursa'da yaşayanları ilgilendiren uyarı Bursa Valiliği tarafından geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre 4 Kasım 2024 Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (4 ila 6 derece) azalacak ve mevsim normallerinin altına inecek. Bursa Valiliği aynı zamanda don uyarısında bulundu İşte ayrıntılar...

BURSA'DA YAŞAYANLAR DİKKAT

Bursa Valiliği, meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava ile birlikte don uyarısında bulundu.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Kasım 2024 Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (4 ila 6 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Pazar gününden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte, Pazar günü Bursa ve Bilecik çevrelerinde yağış beklenmektedir. Tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı tedbirli olunmalıdır."