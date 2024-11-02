Bursa'da yaşayanlar dikkat! Valilikten uyarı geldi

Bursa'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren uyarı geldi. Bursa Valiliği soğuk hava ile birlikte don uyarısında bulundu. İşte valiliğin açıklamaları...

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Bursa'da yaşayanlar dikkat! Valilikten uyarı geldi
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Bursa'da yaşayanları ilgilendiren uyarı Bursa Valiliği tarafından geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre 4 Kasım 2024 Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (4 ila 6 derece) azalacak ve mevsim normallerinin altına inecek. Bursa Valiliği aynı zamanda don uyarısında bulundu İşte ayrıntılar...

BURSA'DA YAŞAYANLAR DİKKAT

Bursa'da yaşayanlar dikkat! Valilikten uyarı geldi - Resim : 1

Bursa Valiliği, meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava ile birlikte don uyarısında bulundu.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Kasım 2024 Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (4 ila 6 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Pazar gününden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte, Pazar günü Bursa ve Bilecik çevrelerinde yağış beklenmektedir. Tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı tedbirli olunmalıdır."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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