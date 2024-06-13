Büyük müjde geldi! İşte içinizi serinletecek haber...

Sıcak havanın hakimiyeti sürerken müjde geldi. Hava durumu raporları paylaşan Kerem Ökten vatandaşlara güzel haberi verdi.

# sıcaklık # çöl sıcakları
Editör: Yağmur Biçen
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Büyük müjde geldi! İşte içinizi serinletecek haber... - Resim: 1

ÜLKE GENELİNDE SICAKLIK HAKİM

Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi resmen yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor. Kimi yerlerde gölgede bile 45 derecenin üstünde sıcaklık var.

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Büyük müjde geldi! İşte içinizi serinletecek haber... - Resim: 2

Özellikle İstanbul'da son bir kaç gündür kavurucu sıcağın etkisi altında. Havalarla ilgili güzel haberi sosyal medya üzerinden Kerem Ökten duyurdu.

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Büyük müjde geldi! İşte içinizi serinletecek haber... - Resim: 3

Ökten, İstanbul halkına rahat nefes aldıracak gelişmeyi X'ten duyurdu...

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Büyük müjde geldi! İşte içinizi serinletecek haber... - Resim: 4

"Yarın (Cuma) çok yerel sağanaklar var. İstanbul için de geçerli, Ankara için de. O yüzden radardan bilgi vereceğim...

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