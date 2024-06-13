Büyük müjde geldi! İşte içinizi serinletecek haber...
Sıcak havanın hakimiyeti sürerken müjde geldi. Hava durumu raporları paylaşan Kerem Ökten vatandaşlara güzel haberi verdi.
Editör: Yağmur Biçen
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ÜLKE GENELİNDE SICAKLIK HAKİM
Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi resmen yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor. Kimi yerlerde gölgede bile 45 derecenin üstünde sıcaklık var.
Özellikle İstanbul'da son bir kaç gündür kavurucu sıcağın etkisi altında. Havalarla ilgili güzel haberi sosyal medya üzerinden Kerem Ökten duyurdu.
Ökten, İstanbul halkına rahat nefes aldıracak gelişmeyi X'ten duyurdu...
"Yarın (Cuma) çok yerel sağanaklar var. İstanbul için de geçerli, Ankara için de. O yüzden radardan bilgi vereceğim...