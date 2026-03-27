Cuma günü hava nasıl olacak? Çığ, kuvvetli yağış, fırtına... İl il hava durumu
Meteoroloji'den 27 Mart İçin çığ, sağanak, kar ve fırtına Uyarısı! İşte o iller...
27 Mart Cuma günü beklenen hava olayları, bölgesel bazda ciddi riskler barındırıyor.
Özellikle doğu illerinde kar, batıda ise şiddetli rüzgar etkili olacak.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ tehlikesi üst seviyede.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Hakkari, Bitlis ve Van çevresinde kuvvetli karla karışık yağmur; Şırnak, Siirt ve Batman’ın kuzeyinde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
FIRTINA BEKLENİYOR
Kıyı Ege’de rüzgarın güneyli yönlerden 50-70 km/sa hıza ulaşan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA RİSKİNE DİKKAT
Doğu Anadolu’nun doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
İL İL HAVA DURUMU
Diyarbakır: Aralıklı sağanak yağışlı 9°C / 16°C
Erzurum: Karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar 0°C / 8°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8°C / 12°C
Antalya: İç ve doğu kesimler sağanak yağışlı 11°C / 20°C
İzmir: Sabah sonrası sağanak yağışlı ve fırtınalı 9°C / 17°C
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4°C / 16°C
İstanbul: Öğleden sonra sağanak yağışlı 4°C / 16°C
SİS UYARISI: O BÖLGELER DİKKAT!
Marmara, Ege'nin iç kesimleri ve Karadeniz’in iç bölgelerinde gece ve sabah saatlerinde pus ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. Görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle sürücülerin tedbirli olması önem arz ediyor.
Doğu Anadolu'da ise Iğdır hariç tüm illerde karla karışık yağmur ve kar yağışının yerel olarak kuvvetini artıracağı değerlendiriliyor.