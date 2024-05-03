Cumartesi ve pazar günlerine dikkat! Meteoroloji uzmanı uyardı
Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz uyardı. Cumartesi ve pazar günlerine dikkat. Yurt geneline sağanak yağış geliyor. İşte yapılan açıklamanın ayrıntıları...
Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, “Hafta sonu cumartesi günü tüm yurtta, pazar günü ise güney ege kıyıları haricinde ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini beklemekteyiz” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde hava tahmin uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hafta sonu yağışların ülke genelinde görüleceğini belirten hava tahmin uzmanı Yavuz, “Hafta sonu cumartesi günü tüm yurtta, pazar günü ise güney ege kıyıları haricinde ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini beklemekteyiz” ifadesini kullandı.
Cumartesi günü Marmara’nın batısında Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini anlatan Yavuz, Doğu Akdeniz’in genelinde de gök gürültülü sağanak yağışların olacağını aktardı.