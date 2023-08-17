Denizli'de serinleten yağmur! Çöl sıcaklarının ardından Denizlili rahat bir nefes aldı

Türkiye kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcaklık rekorları art arda kırılıyor. Günlerdir çöl sıcaklıklarıyla kavrulan Denizli’de ise bügün öğleden sonra aniden başlayan fırtınanın ardından yağan yaz yağmuru vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Günlerdir termometrelerin 35 - 40 dereceleri gösterdiği Denizli’de, bugün ve yarın yılın en sıcak günlerinin yaşanması beklenirken, yağmur sürprizi yaşandı. Öğleden sonra kısa süre etkili olan fırtına, daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Hafif şekilde yağan yaz yağmuru, günlerdir sıcaktan bunalan Denizlilileri serinletti. Kentin en işlek caddesi olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’na gezmek ve alışveriş için çıkan vatandaşlardan bazıları şemsiyeleriyle yağmura karşı önlem alırken, çoğunluk ise ıslanarak serinlemeyi tercih etti.

Alışveriş için dışarıya çıktığında yağmura yakalanan Azra Özkan, yağan yağmurla birlikte oluşan serinliğin mutlu ettiğini söyledi. Küresel ısınmaya bağlı olarak mevsimsel değişimlerin yaşandığına dikkat çeken Özkan, yağmuru güzel bir şey olduğunu, kendisine huzur verdiğini ve sıcak hava sonrasında rahatlattığını kaydetti.

Yağmurda ıslanmayı tercih eden Batuhan Ocak ise yağmurun sıcaktan bunalanları rahatlattığını ancak yağış sonrası ortaya çıkacak nemin sıcaklığın daha fazla hissedilmesine neden olabileceğine dikkat çekti.