Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il

Kuzey ve doğu kesimlerde yerel sağanak geçişleri görülse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), paylaştığı son hava durumu raporunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı 22 il için yüksek sıcaklık ve yüksek nem uyarısında bulundu.