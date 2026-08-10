Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il
Yeni haftada yurdun büyük bölümünde sıcak havanın etkisi artarak devam ediyor.
Kuzey ve doğu kesimlerde yerel sağanak geçişleri görülse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), paylaştığı son hava durumu raporunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı 22 il için yüksek sıcaklık ve yüksek nem uyarısında bulundu.
Aşırı sıcaklık uyarısı yapılan 22 il
11 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla termometrelerin kritik seviyelere ulaşacağı ve aşırı sıcakların etkili olacağı iller şu şekilde sıralandı:
Marmara & Ege: Edirne,
Uşak,
Denizli,
Aydın, Muğla
Akdeniz: Antalya,
Burdur,
Adana,
Osmaniye
İç Anadolu & Doğu Anadolu: Çankırı,
Malatya,
Elazığ
Güneydoğu Anadolu: Kilis, Gaziantep,
Kahramanmaraş,
Şanlıurfa,
Adıyaman,
Diyarbakır,
Mardin,
Batman,
Siirt
Yetkililer; yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın artacağı bu günlerde, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 - 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda kritik uyarılarda bulundu.