Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il

Yeni haftada yurdun büyük bölümünde sıcak havanın etkisi artarak devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 1

Kuzey ve doğu kesimlerde yerel sağanak geçişleri görülse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), paylaştığı son hava durumu raporunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı 22 il için yüksek sıcaklık ve yüksek nem uyarısında bulundu.

1 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 2

Aşırı sıcaklık uyarısı yapılan 22 il

11 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla termometrelerin kritik seviyelere ulaşacağı ve aşırı sıcakların etkili olacağı iller şu şekilde sıralandı:

2 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 3

Marmara & Ege: Edirne, 

3 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 4

Uşak, 

4 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 5

Denizli, 

5 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 6

Aydın, Muğla

6 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 7

Akdeniz: Antalya, 

7 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 8

Burdur, 

8 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 9

Adana, 

9 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 10

Osmaniye

10 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 11

İç Anadolu & Doğu Anadolu: Çankırı, 


11 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 12

Malatya, 

12 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 13

Elazığ

13 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 14

Güneydoğu Anadolu: Kilis, Gaziantep, 

14 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 15

Kahramanmaraş,

15 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 16

Şanlıurfa, 

16 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 17

Adıyaman, 

17 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 18

Diyarbakır, 

18 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 19

Mardin, 

19 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 20

Batman, 

20 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 21

Siirt

21 22
Dışarı çıkacaklar dikkat: Yüksek nem ve aşırı sıcaklar geliyor! İşte uyarı yapılan 22 il - Resim: 22

Yetkililer; yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın artacağı bu günlerde, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 - 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda kritik uyarılarda bulundu.

22 22
sıcak rekor