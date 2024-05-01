Elazığ için uyarı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ'ı uyardı.

Elazığ için uyarı!
Editör: Yağmur Biçen

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “02.05.2024 Perşembe günü sabah Elazığ çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Elazığ # Hava durumu # sağanak yağış
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