Eskişehir'de hava nasıl olacak? 2 Kasım Pazar 2024 hava durumu tahmini

Eskişehir'de hava nasıl olacak sorusunun yatını Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından geldi. 2 Kasım Pazar 2024 hava durumu tahminine göre Eskişehir'de hava bakın nasıl olacak...

Eskişehir'de hava nasıl olacak? 2 Kasım Pazar 2024 hava durumu tahmini
Eskişehir'de hava nasıl olacak? 2 Kasım Pazar 2024 hava durumu tahmini
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Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehirliler bu sorunun cevabını merak ediyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre Eskişehir'in hava durumu belli oldu. işte 2 Kasım Pazar 2024 hava durumu tahmini...

ESKİŞEHİR'DE HAVA NASIL OLACAK

Eskişehir'de hava nasıl olacak? 2 Kasım Pazar 2024 hava durumu tahmini - Resim : 1

Eskişehir’de sıcaklığın 3 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Eskişehir’de ve bölgede bulunan diğer illerde hava sıcaklığının 3 ila 6 derece azalarak mevsim normallerine inmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 20 derece ile Mihalgazi, 18 derece ile ise Sarıcakaya ve Günyüzü ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.

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