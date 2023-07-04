Eskişehir'e kavurucu sıcaklar geliyor! Hava sıcaklığı 42 dereceyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı raporda Eskişehir'de yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirtti. İl genelinde sıcaklık ortalaması yarın 35 dereceleri bulacak. Yağışın etkisiyle hafta sonuna kadar Eskişehir'de il geneli ortalama sıcaklığı 22 dereceye kadar düşecek.

O İLÇEDE HAVA 42 DERECE OLACAK

Aynı tahmin raporunda, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, yarın hava sıcaklığının 42 derece ölçüleceği belirtildi. Perşembe günü ilçede beklenen yağışın etkisiyle hava sıcaklığında 3 derecelik bir serinleme meydana gelecek. Yağışların perşembe günü başlayıp pazar gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

KAYNAK: mgm.gov.tr