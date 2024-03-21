Eskişehir’e zirai don ve kar yağışı uyarısı

Eskişehir genelinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve zirai don olayının yaşanabileceği duyurulurken, çiftçilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Eskişehir’e zirai don ve kar yağışı uyarısı

Eskişehir kent merkezi başta olmak üzere parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmininde bulunuldu. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in güney kesimlerinde hafif, kentin yüksek kesimlerinde orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtildi. Ayrıca yağmur iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildi.

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