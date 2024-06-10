Güneşin altında bir gün: 11 Haziran 2024 hava durumu
11 Haziran 2024 Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak, hep birlikte göz atalım. Yaz mevsiminin tadını çıkarmak için planlar yaparken, hava durumuna dikkat etmek önemli. İşte Türkiye'nin dört bir yanından hava durumu bilgileri...
İstanbul'da güneş yüzünü gösteriyor, hafif bir esintiyle beraber 24°C sıcaklık bekleniyor. Ankara'da ise gökyüzü parçalı bulutlu, sıcaklık 17°C civarında seyrediyor.
İzmir'de güneşli bir gün bizleri bekliyor, termometreler 21°C'yi gösteriyor. Antalya'da yaz sıcakları kendini hissettiriyor, 24°C ile plajlar ve deniz keyfi için ideal bir gün.
Doğu Anadolu'da hava biraz daha serin. Erzurum'da sıcaklık 7°C civarında, hafif bir rüzgar eşliğinde. Van'da ise 12°C ile serin bir gün geçirebilirsiniz.
Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa 22°C, Gaziantep ise 17°C ile bahar havasını sürdürüyor.