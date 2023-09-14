Hangi illerde yağmur bekleniyor? 14 Eylül günü hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Trabzon ile Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı ve Güney kıyılarımızda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE 14 EYLÜL 2023 İÇİN İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAKARYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık SİVAS °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Az bulutlu

Az bulutlu KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri ile Trabzon çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 25°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.