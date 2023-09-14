Hangi illerde yağmur bekleniyor? 14 Eylül günü hava durumu nasıl olacak?
Hava durumu günlük hayatımızı en çok etkileyen olaylardan biri. Bu nedenle insanlar günlük hava durumunu sürekli olarak merak etmektedirler. Peki 14 Eylül 2023 günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Trabzon ile Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı ve Güney kıyılarımızda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
- RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İŞTE 14 EYLÜL 2023 İÇİN İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAKARYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
- SİVAS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 26°C
Az bulutlu
- KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri ile Trabzon çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu
- KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
- VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 33°C
Açık ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 32°C
Açık ve az bulutlu
- SİİRT °C, 31°C
Açık ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 31°C
Açık ve az bulutlu