Hava bir anda değişecek: Önce kavurucu sıcak, ardından gök gürültülü yağış!

20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA



Bugün Marmara ve Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 29°C olacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel yağışlar görülebilir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise sıcak hava etkili olacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da sıcaklık 40°C’yi zorlayacak.