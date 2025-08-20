Hava bir anda değişecek: Önce kavurucu sıcak, ardından gök gürültülü yağış!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi. İstanbul için 5 günlük hava tahmini açıklandı. İşte detaylar...

TÜRKİYE GENELİNDE SICAKLIK ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla artacak. Dün Trakya’da etkili olan sağanakların ardından bugün İstanbul ve Karadeniz kıyılarında yağış beklenirken, ilerleyen günlerde yüksek sıcaklıkların hakim olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, ani hava değişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin İstanbul için hazırladığı 5 günlük tahmine göre:

20 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak, 26°C
21 Ağustos Perşembe: Az bulutlu, 31°C
22 Ağustos Cuma: Açık ve güneşli, 34°C
23 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu, 31°C
24 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak, 30°C

SICAKLIKTA ANİ YÜKSELİŞ OLACAK

Tahminlere göre Cuma günü sıcaklıklar aniden yükselecek. Hafta sonu ise tekrar yağışlar görülecek. İstanbul’da yaşayanların planlarını yaparken bu ani değişiklikleri dikkate almaları istendi.

20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA

Bugün Marmara ve Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 29°C olacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel yağışlar görülebilir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise sıcak hava etkili olacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da sıcaklık 40°C’yi zorlayacak.

21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE

Kuzey bölgelerde yağış etkisini kaybedecek, hava daha az bulutlu olacak. İstanbul’da sıcaklık 31°C’ye çıkacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık devam edecek. Doğu ve İç Anadolu’da bazı kesimlerde yerel yağışlar sürecek.

22 AĞUSTOS 2025 CUMA

Cuma günü Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla artacak. İstanbul’da sıcaklık 34°C’ye ulaşacak. Batıdan doğuya birçok ilde açık ve güneşli hava görülecek. Güneydoğu Anadolu’da 40°C’nin üzerinde sıcaklıklar yaşanacak.

23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

Sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek. Türkiye’nin büyük bölümü açık ve güneşli olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da aşırı sıcaklar görülecek. Marmara ve Karadeniz’de az bulutlu ve 30°C’nin üzerinde sıcaklık bekleniyor. Yalnızca Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel yağış ihtimali bulunuyor.

24 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Pazar günü sıcaklıklar yüksek kalacak ancak bazı bölgelerde yağışlar geri dönecek. İstanbul ve çevresinde gök gürültülü sağanak görülecek. Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak.

HAFTA SONU PLANLARI İÇİN UYARI

Meteoroloji, hafta sonu planı yapacak vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalarını istedi. Ülkenin geri kalanında ise sıcak ve güneşli hava sürecek.

