Hava durumu alarm veriyor: 21 kentte aşırı sıcak, 12 kentte yağış!

16 Temmuz’dan itibaren bazı bölgelerde sıcaklıklar 1-2 derece daha artabilir. Tarım ve sağlık alanlarında tedbirler şimdiden öneriliyor.



Hafta boyunca etkisini sürdürecek olan sıcak hava dalgası, özellikle kırsal kesimlerde yangın riskini de artırıyor. Yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarıyor.