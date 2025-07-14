Hava durumu alarm veriyor: 21 kentte aşırı sıcak, 12 kentte yağış!
Yeni haftaya sıcak hava dalgası ve bölgesel sağanaklarla girildi. 21 ilde sıcaklık 40 dereceyi aşarken, 12 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.
14 Temmuz Pazartesi günü Türkiye genelinde sıcak hava etkili oluyor. Meteoroloji'nin yayımladığı yeni rapora göre 21 kentte termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak.
Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 44 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Ankara’da hava sıcaklığı 35-37 derece arasında ölçülecek. İstanbul’da 32-33, İzmir’de ise 34-36 derece arasında değişen sıcaklıklar bekleniyor.
Meteoroloji, yüksek sıcaklıklara karşı özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukları uyardı. 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamak öneriliyor.
Öte yandan 12 kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu illerde öğle saatlerinden itibaren hava hızla değişebilir.
Yağış beklenen iller arasında Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin, Ardahan ve Van’ın doğu kesimleri bulunuyor.
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Ancak rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40-60 km hıza ulaşması bekleniyor.
Ege Bölgesi'nde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kısa süreli sağanak görülebilir. İzmir ve Manisa’da ise hava açık.
Akdeniz’de Adana, Antalya ve Hatay genelinde güneşli bir gün yaşanacak. Burdur çevresinde ise gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir.
İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir, Konya gibi kentlerde sıcaklık 34-37 derece aralığında seyredecek. Bölge genelinde parçalı az bulutlu hava hakim.
Batı Karadeniz’de Bolu, Düzce ve Sinop’ta parçalı bulutlu bir hava beklenirken; Zonguldak’ta sıcaklık 27 derece civarında kalacak.
Orta ve Doğu Karadeniz’de kıyı kesimlerde sağanak bekleniyor. Artvin ve Trabzon çevresinde öğle saatlerinde gök gürültüsü duyulabilir.
Doğu Anadolu’da Van’ın doğusu, Kars ve Ardahan’da sağanak etkili olacak. Erzurum ve Malatya’da ise güneşli ve sıcak bir gün öngörülüyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu hafta aşırı sıcaklarla karşı karşıya. Diyarbakır’da 44, Gaziantep’te 42, Mardin ve Siirt’te ise 40 dereceyi geçen sıcaklıklar bekleniyor.
Rüzgar bugün Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli esecek. Ulaşımda aksama ve yer yer toz taşınımı gibi etkiler görülebilir.
Yurdun birçok yerinde sıcak hava dalgası etkili olurken, yerel sağanakların ani su baskınlarına yol açabileceği konusunda uyarı yapıldı.
15 Temmuz Salı günü ise sağanak beklenen il sayısında artış öngörülüyor. Serinleme batıdan değil, yerel yağışlarla sınırlı olacak.
16 Temmuz’dan itibaren bazı bölgelerde sıcaklıklar 1-2 derece daha artabilir. Tarım ve sağlık alanlarında tedbirler şimdiden öneriliyor.
Hafta boyunca etkisini sürdürecek olan sıcak hava dalgası, özellikle kırsal kesimlerde yangın riskini de artırıyor. Yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
14 Temmuz hava durumu
15 Temmuz hava durumu
16 Temmuz hava durumu