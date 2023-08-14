Hava sıcaklıkları yükseliyor: İşte beklenen hava durumu

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu yılın en uzun sıcak hava dalgası olacağına dikkat çekiyor. "Kuma yumurta koysanız, 5 dakikada pişer. Bu nedenle dışarı çıkmamakta fayda var" uyarısında bulunuyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyredecek ve termometreler birçok bölgede yüksek sıcaklıkları gösterecek.

Sıcak Hava Dalgasının Etkileri

Basra'dan gelen sıcak hava dalgası, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacak. Ancak, iç kesimlerde ve diğer bölgelerde de hissedilecek olan bu sıcaklık artışıyla birlikte, vatandaşlar kendilerini sıcak hava koşullarına karşı hazırlamalıdır. Özellikle açık alanda uzun süre kalmaktan kaçınılması ve sık sık su tüketiminin artırılması, sağlığımızı korumak adına önemlidir.

Hava Sıcaklıklarının Artışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklıkları yurdun genelinde mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak. Özellikle iç kesimlerde bu artış daha belirgin olacak. Bu sıcaklık artışı Cuma gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ise hava sıcaklığı mevsim normallerine yakın seyredecek. Ancak iç kesimlerdeki illerde hava sıcaklıkları daha yüksek olacak.

Yağış Durumu

Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Salı günü İstanbul, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde; çarşamba günü ise Trabzon, Rize ve Afyonkarahisar sınırında kısa süreli sağanak geçişi olması öngörülüyor.

Büyükşehirlerdeki Hava Sıcaklıkları

İstanbul'da hava sıcaklığı 30 derece olacak.

İzmir'de hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşacak.

Ankara'da ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 derece üzerinde, yani 39 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklığın 45 dereceyi bulması bekleniyor.

Uzman Görüşü

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: "Bu yıl bugüne kadar ki en uzun sıcak hava dalgası. Kuma yumurta koysanız 5 dakikada pişer. Bu nedenle dışarı çıkmamakta fayda var." Özellikle İç Anadolu, İç Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların yoğun şekilde artacağını belirten Şen, vatandaşların güneşin zararlı etkilerine karşı dikkatli olmalarını öneriyor.

Hava Durumu Tablosu

Şu anda, Türkiye genelindeki bazı illerin hava durumu tahminleri:

Ankara: Parçalı bulutlu, kuzeybatı çevreleri mevzi sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 39 derece.

İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 30 derece.

İzmir: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Adana: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 45 derece.

Antalya: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 35 derece.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 45 derece.