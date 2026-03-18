İçişleri Bakanlığından fırtına ve sağanak uyarısı
Marmara’da şiddetli fırtına, Akdeniz’de ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İçişleri Bakanlığı,"tedbirli olun" çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda Türkiye’nin batı ve güney kesimleri için kritik hava durumu uyarıları yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, fırtına ve sağanağın etkili olacağı şehirlere vurgu yaptı.
AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'DA SAĞANAK
Perşembe günü ise yağışlı hava güney kesimlerde etkisini artıracak. Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman ve Niğde çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak; kıyı şeridinde ise gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
BAKANLIKTAN "OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT" ÇAĞRISI
İçişleri Bakanlığı, vatandaşları yaşanabilecek şu olumsuzluklara karşı uyardı:
"Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."