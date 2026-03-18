İçişleri Bakanlığından fırtına ve sağanak uyarısı

Marmara’da şiddetli fırtına, Akdeniz’de ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İçişleri Bakanlığı,"tedbirli olun" çağrısında bulundu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:
İçişleri Bakanlığından fırtına ve sağanak uyarısı - Resim: 1

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda Türkiye’nin batı ve güney kesimleri için kritik hava durumu uyarıları yayımladı.

1 6
İçişleri Bakanlığından fırtına ve sağanak uyarısı - Resim: 2

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, fırtına ve sağanağın etkili olacağı şehirlere vurgu yaptı.

2 6
İçişleri Bakanlığından fırtına ve sağanak uyarısı - Resim: 3

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'DA SAĞANAK

3 6
İçişleri Bakanlığından fırtına ve sağanak uyarısı - Resim: 4

Perşembe günü ise yağışlı hava güney kesimlerde etkisini artıracak. Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman ve Niğde çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak; kıyı şeridinde ise gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

4 6
İçişleri Bakanlığından fırtına ve sağanak uyarısı - Resim: 5

BAKANLIKTAN "OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT" ÇAĞRISI

5 6
İçişleri Bakanlığından fırtına ve sağanak uyarısı - Resim: 6

İçişleri Bakanlığı, vatandaşları yaşanabilecek şu olumsuzluklara karşı uyardı:

"Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

6 6
