İl il hava durumu tahminleri: Toz taşınımı ve sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, önümüzdeki 24 saat boyunca Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz (Ordu hariç) ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kritik Yağış Uyarısı: İzmir, Antalya ve Muğla Hattına Dikkat
Batı bölgelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (1 Nisan Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya ve Manisa'nın batı, Denizli'nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olması öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların azami düzeyde dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.
Marmara Bölgesi: Rüzgar ve Yağış Etkisini Artırıyor
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Sakarya ve Bilecik haricindeki illerin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR!
Marmara’nın güneyinde toz taşınımı beklenirken, rüzgarın Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Şehirlerdeki beklenen sıcaklıklar; Çanakkale 11/16°C, Edirne 7/18°C, İstanbul 10/17°C ve Kocaeli 10/18°C seviyelerinde seyredecek.
Ege Bölgesi: Fırtına ve Şiddetli Yağış Uyarısı
Ege genelinde aralıklı sağanak, kıyı şeridinde ise gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
ağışların yarın öğleden sonra kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülürken, toz taşınımıyla birlikte rüzgarın fırtına (40-80 km/sa) boyutuna ulaşacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar Afyonkarahisar’da 3/14°C, Denizli’de 7/20°C, İzmir’de 11/19°C ve Muğla’da 7/18°C olarak ölçülecek.
Akdeniz Bölgesi: Batı Kıyılarında Toz Taşınımı ve Yağış
Parçalı ve çok bulutlu gökyüzünün hakim olacağı bölgede, Batı Akdeniz’in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Özellikle batı kıyılarında yarın öğleden sonra yer yer kuvvetli yağış, toz taşınımı ve fırtına (40-80 km/sa) bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Adana’da 22°C, Antalya’da 20°C, Hatay’da 20°C ve Mersin’de 22°C olması öngörülüyor
İç Anadolu Bölgesi: Akşam Saatlerine Dikkat
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, kuzeybatı kesimlerinde akşamın ilk saatlerinde kısa süreli yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
Başkent Ankara’da sıcaklık 5/17°C aralığında seyrederken, Eskişehir 17°C, Konya 16°C ve Nevşehir 18°C seviyelerinde kalacak.
Batı Karadeniz: Çok Bulutlu ve Yağışlı
Bölge genelinde çok bulutlu bir havanın hakim olacağı, doğu kesimlerin ise yağmur ve sağanak yağışın etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Kastamonu’da aralıklı sağanak yağış beklenirken (4/19°C), Zonguldak (8/14°C), Bolu (4/17°C) ve Düzce (7/19°C) hattında bulutluluk oranı yüksek seyredecek.
Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ Riski Devam Ediyor!
Parçalı ve çok bulutlu bir atmosferin beklendiği bölgede, Ordu hariç Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı uyarılar yineleniyor.
Amasya 21°C, Samsun 15°C, Trabzon 15°C ve Artvin 19°C maksimum sıcaklıklara ulaşacak.
Doğu Anadolu: Yüksek Kesimlerde Kritik Tehlike
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Ancak bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi en üst seviyede seyretmeye devam ediyor. Şehir bazlı sıcaklıklar; Erzurum -1/11°C, Kars -2/10°C, Malatya 4/16°C ve Van -1/9°C civarında olacak.
Güneydoğu Anadolu: Parçalı Bulutlu Gökyüzü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde önümüzdeki 24 saat boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Diyarbakır ve Siirt 17°C, Gaziantep 17°C ve Şanlıurfa 18°C derece ile mevsim normallerinde bir gün geçirecek.