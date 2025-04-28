İstanbul için fırtına uyarısı: AKOM ve valilikten peş peşe açıklamalar

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte perşembe gününe kadar zaman zaman fırtına şiddetinde rüzgar beklendiğini duyurdu. İstanbul Valiliği de kent sakinlerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul için fırtına uyarısı: AKOM ve valilikten peş peşe açıklamalar
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AKOM’dan yapılan açıklamada, kuzeyden gelen soğuk hava dalgası ve bulutlu gökyüzü etkisiyle sıcaklıkların 13-15 derece aralığında seyredeceği, mevsim normallerinin altında kalacağı belirtildi. Yağışların genel anlamda olumsuz bir etki oluşturmasının beklenmediği kaydedilirken, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması ile ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Özellikle perşembe gününe kadar sürecek fırtına etkisine karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Bir uyarı da Valilikten geldi

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre 28 Nisan 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya’nın kıyı kesimlerinde (Kaynarca, Karasu, Kocaali) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) beklendiği bildirildi. Fırtınanın 29 Nisan Salı gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Valilik, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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