İstanbul için yarın cehennemden farksız olacak

İstanbulluların korkulu rüyası haline dönen kavurucu sıcaklar geri dönüyor. Yarın hava sıcaklığının 37 C°'nin üzerine çıkması bekleniyor.

İstanbul için yarın cehennemden farksız olacak

İstanbulluların korkulu rüyası haline dönen kavurucu sıcaklar geri dönüyor. Afrika'dan gelen çöl sıcakları yurdu etkisi altına aldı. Çöl sıcakları olarak da nitelendirilen ve nemin etkisiyle çekilmez  bir hal alan sıcak havalar İstanbul'un kabusu olmaya devam ediyor.

İstanbul için yarın cehennemden farksız olacak - Resim : 1

Yarın 6 C° birden artması beklenen hava sıcaklığının 37C°'nin üzerine çıkması bekleniyor. Bu sıcaklık mevsim normallerinin neredeyse 10C° üstü olarak nitelendiriliyor.

Uzmanlar sıcak havalara karşı güneş kremi ve şemsiye kullanımının elzem olduğunu belirtiyor.

Güneş kremi ile ilgili haberimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Güneş kremi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? En iyi 5 güneş kremi markasıGüneş kremi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? En iyi 5 güneş kremi markasıGüzellik
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