İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor! Uzman tarih verdi: “Bu kış uzun ve sert geçecek”
Meteoroloji uzmanı Dr. Okan Bozyurt, Türkiye’de bu kışın uzun ve sert geçeceğini belirtti. 20 Aralık–20 Ocak tarihleri arasında yoğun kar yağışlarının beklendiğini söyleyen Bozyurt, özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyine dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde bu hafta yağış beklenmediğini açıkladı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olurken, sabah saatlerinde Marmara’da yer yer pus ve sis görülecek.
Tahminlere göre yurdun iç ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, doğu bölgelerinde ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kuraklığın etkisini sürdürdüğü bölgelerde baraj seviyeleri kritik düzeyde seyrediyor. Ancak uzmanlardan gelen açıklamalar, bu yıl yağışların artacağı yönünde umut veriyor.
İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu yıl Türkiye genelinde kar yağışlarının önceki yıllara kıyasla daha fazla olacağını belirtti. “Kar örtüsünün uzun süre yerde kalma ihtimali yüksek.” dedi.
YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENEN BÖLGELER
Bozyurt, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Göller Bölgesi ve Doğu Anadolu’da yoğun kar yağışlarının beklendiğini söyledi.
KAR ÖRTÜSÜ DAHA UZUN KALACAK
Uzman, “Bu yıl kar örtüsünün önceki yıllara göre daha uzun süre yerde kalacağını öngörüyoruz. Barajlar için bu büyük avantaj.” ifadelerini kullandı.
Dr. Bozyurt, iklim sisteminin giderek daha karmaşık hale geldiğini belirtti. “Son yıllarda sistem kaotikleşti, tahmin yapmak zorlaştı. Ancak mevcut modeller bu kış için olumlu sinyaller veriyor.” dedi.
20 ARALIK VE 20 OCAK ARASINA DİKKAT
Bozyurt, modellerin özellikle 20 Aralık 2025 – 20 Ocak 2026 arasını işaret ettiğini belirtti. Bu dönemde Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerine güçlü soğuk hava sistemleri inecek.
LA NİÑA ETKİSİ TÜRKİYE’DE HİSSEDİLECEK
Uzman, “Dünya şu anda zayıf La Niña koşullarında. Bu Türkiye için önemli bir fırsat. El Niño’nun aksine La Niña dönemlerinde kışlar genellikle soğuk ve yağışlı geçer.” açıklamasında bulundu.
İSTANBUL VE ANKARA’YA KAR GELİYOR
Bozyurt’un açıklamasına göre İstanbul, Ankara ve çevresi bu kış uzun süredir görülmeyen yoğun kar yağışları alacak. Özellikle ocak ayı başlarında kar örtüsünün kalınlığı artabilir.
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN REKOR YAĞIŞ UYARISI
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da bu kış rekor düzeyde kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, çığ riski ve ulaşım aksamalarına karşı uyarıda bulunuyor.
“BU KIŞ UZUN VE SERT GEÇECEK”
Bozyurt, “Bu kış Türkiye genelinde uzun ve sert geçecek. Barajlar dolacak, kar örtüsü uzun süre yerde kalacak. 2026’ya kadar karın etkisi sürecek.” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.