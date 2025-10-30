İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor! Uzman tarih verdi: “Bu kış uzun ve sert geçecek”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde bu hafta yağış beklenmediğini açıkladı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olurken, sabah saatlerinde Marmara’da yer yer pus ve sis görülecek.

Tahminlere göre yurdun iç ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.