İstanbul'a Kar Geliyor! Atkı Ve Bereleri Hazırlayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da hafta sonu için hava tahminini paylaştı. Buna göre megakente hafta sonu kar geliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı kentte cuma gününden itibaren sağanak başlıyor.

İstanbul'a Kar Geliyor! Atkı Ve Bereleri Hazırlayın...
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İstanbul bugün âdeta yazdan kalma bir gün yaşadı. Güneşin yüzünü olabildiğince gösterdiği şehirde vatandaşlar dışarı akın etti.

Fakat megakente cuma günüyle birlikte sağanak yağış yeniden giriş yapacak. Sıcaklıkların hafta sonu bir kez daha düşeceği İstanbul'da pazar günü karla karışık yağış bekleniyor. Şehrin yüksek kesimlerine ise kar yağabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hafta sonuna doğru ise sıcak hava, yerini sağanak yağış, kar ve fırtınaya bırakacak. Hafta sonu Marmara, Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu, Akdeniz, ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren artmaya başlayacağı mevsim normalleri civarına, kuzey ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Pazar Gününe Dikkat

Son günlerde şiddetli sağanak yağış ve fırtınanın görüldüğü İstanbul'da da hafta başından çarşamba gününe kadar güneşli bir hava hakim olacak. Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre; cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir.

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