İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih verildi!

Kışın kendini göstermesiyle birlikte vatandaşların en merak ettiği soru yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı oldu? Birçok kullanıcı İstanbul'a ilk karın ne zaman yağacağını merak ediyor. İşte muhtemel tarihler...

Barış Demiralay Barış Demiralay
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih verildi!
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından İstanbul'da kar yağışının olacağı tarihlere ilişkin bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından İstanbul için hava tahmininde bulundu.

Yıl sonu ve yılbaşında yağış olmayacağını belirten Şen, kar yağışının gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Prof. Dr. Orhan Şen "Yılsonu ve Yılbaşı hava öngörüm aynı devam ediyor Türkiyede Yağış YOK. Dolayısıyla KAR YOK Marmara İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10 nu bekleyecekler Hatırlarsananız bu tahminimizi 2 ay öncede yapmıştık. Bu nedenle gerçek uzmanları takip edin" dedi.

Yayınladığı video ile Ocak ayının 9 ve 10'unda kar yağışı olabileceğini söyledi.

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