İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji duyurdu

İşte İstanbul için beklenen hava durumu detayları:

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, 26 Aralık'ta İstanbul'da hava sıcaklıkları 9 ile 12 derece arasında değişecek. Gün boyu ortalama sıcaklık ise 10 derece civarında hissedilecek.

Beklenen Detaylar:

Hava Sıcaklığı: 9°C - 12°C

Hissedilen Sıcaklık: 9°C - 12°C

Nem Oranı: %87 - %90

İstanbul'da hava, özellikle sabah saatlerinde soğuk ve nemli olacak. Yüksek nem oranı nedeniyle soğuk hissiyatı artabilir.