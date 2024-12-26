İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 2024 Perşembe günü için İstanbul'daki hava durumu tahminlerini paylaştı. Vatandaşlar, İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merakla bekliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji duyurdu
Yayınlanma:

İşte İstanbul için beklenen hava durumu detayları:

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji duyurdu - Resim : 1

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, 26 Aralık'ta İstanbul'da hava sıcaklıkları 9 ile 12 derece arasında değişecek. Gün boyu ortalama sıcaklık ise 10 derece civarında hissedilecek.

Beklenen Detaylar:

Hava Sıcaklığı: 9°C - 12°C
Hissedilen Sıcaklık: 9°C - 12°C
Nem Oranı: %87 - %90
İstanbul'da hava, özellikle sabah saatlerinde soğuk ve nemli olacak. Yüksek nem oranı nedeniyle soğuk hissiyatı artabilir.

Su kesintisi tam 8 saat sürecek: 26 Aralık ilçe ilçe su kesintileriSu kesintisi tam 8 saat sürecek: 26 Aralık ilçe ilçe su kesintileriYurt
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!"Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!"Hava Durumu
istanbul istanbul hava durumu kar yağışı
Günün Manşetleri
"Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi"
Şanlıurfa’da PKK ve DEAŞ operasyonu
Narin Güran davasında son durum
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı
Sahte alkole karşı Türkiye genelinde dev operasyon
TÜRK-İŞ, komisyondan çekildi
Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 50 saniyede bir asgari ücret harcıyor
Suriye'de eş-Şera yönetimi İran'ı hedef aldı
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
Çok Okunanlar
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı
Okullar hava koşulları nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller Okullar hava koşulları nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller
Kerem Aktürkoğlu'nun sır gibi sakladığı nişanlısı Ceren Azak kimdir? Ceren Azak'ın mesleği ne? Aslen Kerem Aktürkoğlu'nun sır gibi sakladığı nişanlısı Ceren Azak kimdir? Ceren Azak'ın mesleği ne? Aslen
Su kesintisi tam 8 saat sürecek: 26 Aralık ilçe ilçe su kesintileri Su kesintisi tam 8 saat sürecek: 26 Aralık ilçe ilçe su kesintileri
İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji duyurduhava İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji duyurduhava