İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 2024 Perşembe günü için İstanbul'daki hava durumu tahminlerini paylaştı. Vatandaşlar, İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merakla bekliyor.
Yayınlanma:
İşte İstanbul için beklenen hava durumu detayları:
Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, 26 Aralık'ta İstanbul'da hava sıcaklıkları 9 ile 12 derece arasında değişecek. Gün boyu ortalama sıcaklık ise 10 derece civarında hissedilecek.
Beklenen Detaylar:
Hava Sıcaklığı: 9°C - 12°C
Hissedilen Sıcaklık: 9°C - 12°C
Nem Oranı: %87 - %90
İstanbul'da hava, özellikle sabah saatlerinde soğuk ve nemli olacak. Yüksek nem oranı nedeniyle soğuk hissiyatı artabilir.