İstanbul'a Lapa Lapa Kar Yağacak! Tarih Verildi...

Yeni yıla girerken İstanbullular genel olarak henüz kar yüzü görmedi. Yoğun yağışlar barajları istenilen seviyeye getirse de, kent sakinleri bembeyaz manzaranın hasretini çekiyor.

Uzmanlar İstanbulluların beklediği haberi nihayet verdi.

CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, konuyu değerlendirdi.

Değerlendirmeye göre 10-11 Ocak tarihinde soğuk hava dalgasının geldiği, bunun ise İstanbul'da kar yağışı yapabileceği belirlendi.

Aynı zamanda sıcaklıkların ise 5-6 dereceye kadar düşecek.

'Öyle Bir Kış Yaşanacak ki'

İşte Orhan Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Kış kışlığını yapacak. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023’ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapacak ki o sıcak havaları unutabiliriz.

"2 sene öncesi gibi bir kar yağışı da olabilir"

2 sene öncesi gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz. 3-4 gün sürecek soğuk hava dalgası olacak.