İstanbul'a Lapa Lapa Kar Yağacak! Tarih Verildi...

İstanbulluların kar hasreti nihayet son buluyor. Uzmanlara göre yoğun kış sezonu, yazın sıcak günlerini aratacak. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte ayrıntılar...

İstanbul'a Lapa Lapa Kar Yağacak! Tarih Verildi...
Son Güncelleme:

Yeni yıla girerken İstanbullular genel olarak henüz kar yüzü görmedi. Yoğun yağışlar barajları istenilen seviyeye getirse de, kent sakinleri bembeyaz manzaranın hasretini çekiyor. 

Uzmanlar İstanbulluların beklediği haberi nihayet verdi.

CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, konuyu değerlendirdi.

Değerlendirmeye göre 10-11 Ocak tarihinde soğuk hava dalgasının geldiği, bunun ise İstanbul'da kar yağışı yapabileceği belirlendi.

Aynı zamanda sıcaklıkların ise 5-6 dereceye kadar düşecek.

'Öyle Bir Kış Yaşanacak ki'

İşte Orhan Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Kış kışlığını yapacak. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023’ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapacak ki o sıcak havaları unutabiliriz.

"2 sene öncesi gibi bir kar yağışı da olabilir"

2 sene öncesi gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz. 3-4 gün sürecek soğuk hava dalgası olacak.

# istanbul # kar yağışı # Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen
Çok Okunanlar
İsrail'e Ait İHA Ele Geçirildi
İsrail'e Ait İHA Ele Geçirildi
İstanbul'da "Filistin ve Şehitler" Yürüyüş
İstanbul'da "Filistin ve Şehitler" Yürüyüş
İSKİ'ye Göre Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İSKİ O İlçeleri Uyardı!
İSKİ'ye Göre Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İSKİ O İlçeleri Uyardı!
Tunceli'de Deprem Oldu
Tunceli'de Deprem Oldu
Altın Fiyatları Kaç TL İle Yeni Yıla Girdi? Güncel Altın Fiyatları kaç TL Oldu?
Altın Fiyatları Kaç TL İle Yeni Yıla Girdi? Güncel Altın Fiyatları kaç TL Oldu?
Öne Çıkanlar İnsansız kara aracı BAHA, TSK envanterine girdi! İnsansız kara aracı BAHA, TSK envanterine girdi! Sizde de Bu Özellikler Varsa Yüksek Zekaya Sahipsiniz! Sizde de Bu Özellikler Varsa Yüksek Zekaya Sahipsiniz!