İstanbul'da haftanın ilk günü hava nasıl olacak?İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu

Kurban Bayramı bitti. Tatilciler için hafta başlıyor. Haftanın ilk gününde İstanbul'da havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe cevabı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

4 Temmuz 2023 Pazartesi gününde İstanbul genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Trakya parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ'ın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin eiliyor.ra sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte ilçe ilçe İstanbul'da hava durumu...

ADALAR HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 31 derece

ARNAVUTKÖY HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 21 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

ATAŞEHİR HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

AVCILAR HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 22 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

BAĞCILAR HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

BAHÇELİEVLER HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 22 derece

En yüksek sıcaklık: 31 derece

BAKIRKÖY HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 22 derece

En yüksek sıcaklık: 31 derece

BAŞAKŞEHİR HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 21 derece

En yüksek sıcaklık: 27 derece

BAYRAMPAŞA HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 21 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

BEŞİKTAŞ HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

BEYKOZ HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

BEYLİKDÜZÜ HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 22 derece

En yüksek sıcaklık: 31 derece

BEYOĞLU HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 21 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

BÜYÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 31 derece

ÇATALCA HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 28 derece

ÇEKMEKÖY HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 17 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

ESENLER HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 21 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

ESENYURT HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 21 derece

En yüksek sıcaklık: 28 derece

EYÜP HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

FATİH HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 21 derece

En yüksek sıcaklık: 32 derece

GAZİOSMANPAŞA HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 28 derece

GÜNGÖREN HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 21 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

KADIKÖY HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 21 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

KAĞITHANE HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 21 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

KARTAL HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 21 derece

En yüksek sıcaklık: 31 derece

KÜÇÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 22 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

MALTEPE HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 21 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

PENDİK HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

SANCAKTEPE HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

SARIYER HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 21 derece

En yüksek sıcaklık: 27 derece

SİLİVRİ HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

SULTANBEYLİ HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 28 derece

SULTANGAZİ HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 28 derece

ŞİLE HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

ŞİŞLİ HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 21 derece

En yüksek sıcaklık: 31 derece

TUZLA HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 22 derece

En yüksek sıcaklık: 33 derece

ÜMRANİYE HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

ÜSKÜDAR HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 20 derece

En yüksek sıcaklık: 31 derece

ZEYTİNBURNU HAVA DURUMU

Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 22 derece

En yüksek sıcaklık: 31 derece