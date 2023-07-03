İstanbul'da haftanın ilk günü hava nasıl olacak?İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu
İstanbul'da havanın nasıl olacağı merak konusu. Kurban Bayramı mesaiye başlayacak olanlar, haftanın ilk gününde havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. İşte ilçe ilçe İstanbul'da hava durumu...
Kurban Bayramı bitti. Tatilciler için hafta başlıyor. Haftanın ilk gününde İstanbul'da havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe cevabı.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
4 Temmuz 2023 Pazartesi gününde İstanbul genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Trakya parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ'ın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin eiliyor.ra sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İşte ilçe ilçe İstanbul'da hava durumu...
ADALAR HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 31 derece
ARNAVUTKÖY HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 21 derece
En yüksek sıcaklık: 29 derece
ATAŞEHİR HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 29 derece
AVCILAR HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 22 derece
En yüksek sıcaklık: 29 derece
BAĞCILAR HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 29 derece
BAHÇELİEVLER HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 22 derece
En yüksek sıcaklık: 31 derece
BAKIRKÖY HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 22 derece
En yüksek sıcaklık: 31 derece
BAŞAKŞEHİR HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 21 derece
En yüksek sıcaklık: 27 derece
BAYRAMPAŞA HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 21 derece
En yüksek sıcaklık: 30 derece
BEŞİKTAŞ HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 30 derece
BEYKOZ HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 29 derece
BEYLİKDÜZÜ HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 22 derece
En yüksek sıcaklık: 31 derece
BEYOĞLU HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 21 derece
En yüksek sıcaklık: 29 derece
BÜYÜKÇEKMECE HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 31 derece
ÇATALCA HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 18 derece
En yüksek sıcaklık: 28 derece
ÇEKMEKÖY HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 17 derece
En yüksek sıcaklık: 30 derece
ESENLER HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 21 derece
En yüksek sıcaklık: 29 derece
ESENYURT HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 21 derece
En yüksek sıcaklık: 28 derece
EYÜP HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 30 derece
FATİH HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 21 derece
En yüksek sıcaklık: 32 derece
GAZİOSMANPAŞA HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 28 derece
GÜNGÖREN HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 21 derece
En yüksek sıcaklık: 30 derece
KADIKÖY HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 21 derece
En yüksek sıcaklık: 30 derece
KAĞITHANE HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 21 derece
En yüksek sıcaklık: 30 derece
KARTAL HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 21 derece
En yüksek sıcaklık: 31 derece
KÜÇÜKÇEKMECE HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 22 derece
En yüksek sıcaklık: 29 derece
MALTEPE HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 21 derece
En yüksek sıcaklık: 29 derece
PENDİK HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 30 derece
SANCAKTEPE HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 30 derece
SARIYER HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 21 derece
En yüksek sıcaklık: 27 derece
SİLİVRİ HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 29 derece
SULTANBEYLİ HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 28 derece
SULTANGAZİ HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 28 derece
ŞİLE HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 19 derece
En yüksek sıcaklık: 29 derece
ŞİŞLİ HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 21 derece
En yüksek sıcaklık: 31 derece
TUZLA HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 22 derece
En yüksek sıcaklık: 33 derece
ÜMRANİYE HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 30 derece
ÜSKÜDAR HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 20 derece
En yüksek sıcaklık: 31 derece
ZEYTİNBURNU HAVA DURUMU
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık: 22 derece
En yüksek sıcaklık: 31 derece