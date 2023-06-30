İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

Kurban Bayramı'nın sonuna yaklaşırken İstanbul'da kalanlar havanın nasıl geçeceğini merak ediyor. İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte İstanbul'da ilçe ilçe hava durumu...

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu
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Bayram geldi. İstanbul'da birçok kişi tatil beldelerine veya memleketine gitti. İstanbul'da kalanlar için ise hafta sonuna girerken havanın nasıl olacağı merak konusu oldu.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

30 Haziran 2023 Cuma gününde İstanbul genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte ilçe ilçe İstanbul'da hava durumu...

ADALAR HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 1

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 17 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

ARNAVUTKÖY HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 2

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 17 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

ATAŞEHİR HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 3

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

AVCILAR HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 4

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

BAĞCILAR HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 5

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 16 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

BAHÇELİEVLER HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 6

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

BAKIRKÖY HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 7

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

BAŞAKŞEHİR HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 8

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 16 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

BAYRAMPAŞA HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 9

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 16 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

BEŞİKTAŞ HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 10

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

BEYKOZ HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 11

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

BEYLİKDÜZÜ HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 12

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 31 derece

BEYOĞLU HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 13

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 16 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

BÜYÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 14

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 31 derece

ÇATALCA HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 15

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 13 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

ÇEKMEKÖY HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 16

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 13 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

ESENLER HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 17

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 16 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

ESENYURT HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 18

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 17 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

EYÜP HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 19

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

FATİH HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 20

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 17 derece

En yüksek sıcaklık: 32 derece

GAZİOSMANPAŞA HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 21

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

GÜNGÖREN HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 22

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

KADIKÖY HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 23

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

KAĞITHANE HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 24

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 16 derece

En yüksek sıcaklık: 31 derece

KARTAL HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 25

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 19 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

KÜÇÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 26

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

MALTEPE HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 27

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 17 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

PENDİK HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 28

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 16 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

SANCAKTEPE HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 29

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

SARIYER HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 30

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 17 derece

En yüksek sıcaklık: 28 derece

SİLİVRİ HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 31

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

SULTANBEYLİ HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 32

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

SULTANGAZİ HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 33

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

ŞİLE HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 34

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 16 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

ŞİŞLİ HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 35

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 17 derece

En yüksek sıcaklık: 32 derece

TUZLA HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 36

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 18 derece

En yüksek sıcaklık: 31 derece

ÜMRANİYE HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 37

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 30 derece

ÜSKÜDAR HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 38

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 16 derece

En yüksek sıcaklık: 31 derece

ZEYTİNBURNU HAVA DURUMU

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu - Resim : 39

Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık:  19 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

# istanbul # istanbul hava durumu
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