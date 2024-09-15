İstanbul’da pazar günü şiddetli yağış bekleniyor: Vatandaşlara uyarı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da pazar günü serin ve yağışlı hava koşullarının etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, "Pazar akşamına kadar sürecek yağışlar nedeniyle olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi. Ayrıca, il genelinde şiddetli sağanak yağışların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Vatandaşların, pazar akşamına kadar yağışların yaratabileceği olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir.