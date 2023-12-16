İstanbullular dikkat! Bu akşam dışarı çıkmayın...

İstanbulluları ilgilendiren haber Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den geldi. Orhan Şen, İstanbullular için bu akşam dışarı çıkmayın uyarısında bulundu. İşte nedeni...

İstanbullular dikkat! Bu akşam dışarı çıkmayın...
İstanbullular dikkat! Bu akşam dışarı çıkmayın...
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Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbulluları uyardı. Bu akşam dışarı çıkmayın sözlerini söyleyen Orhan Şen'ın açıklamaları İstanbulluları dikkatini çekti. Peki Meteoroloji uzmanı Orhan Şen hangi önemli açıklamalarda bulundu? Bu akşam dışarı çıkarsak ne olur? İşte merak edilen ayrıntılar...

Bu Akşam Dışarı Çıkmayın

Bu Akşam Dışarı Çıkmayın

İstanbulluları uyaran Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbullular için şu önemli açıklamayı yaptı:

"İstanbul bugün yağmurlu sıcaklık 9 C akşam yağmur kuvvetlenecek. Rüzgar poyraz dan kuvvetli esiyor hissedilen 4-5 C Akşama dişarıda kalmayın "
İstanbul'da 38 Saatlik Yağış Bekleniyorİstanbul'da 38 Saatlik Yağış BekleniyorYurt
# İstanbul # istanbul
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