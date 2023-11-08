İstanbullular Dikkat! Meteoroloji Saat Verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu olduğunu belirtti. Yapılan değerlendirmeye göre gece saatlerinden itibaren Trakya, Çanakkale ve İstanbul'un çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı.

Meteoroloji, yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.