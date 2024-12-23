Kar geliyor: 24 Aralık’ta kar yağışı beklenen iller açıklandı

Türkiye genelinde havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı yeniden yüzünü göstermeye başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kar geliyor: 24 Aralık’ta kar yağışı beklenen iller açıklandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık 2024 Salı günü kar yağışı beklenen illeri açıkladı. Tahminlere göre 11 şehirde kar yağışı görülecek.

Yarın Kar Yağışı Beklenen Şehirler:

Kar geliyor: 24 Aralık’ta kar yağışı beklenen iller açıklandı - Resim : 1

Malatya
Gümüşhane
Erzurum
Elazığ
Bayburt
Bingöl
Erzincan
Muş
Bitlis
Ağrı
Meteoroloji ayrıca sıcaklıkların Türkiye genelinde 0°C’nin altına düşeceği bölgeleri de paylaştı. Kar yağışı ihtimalinin bulunduğu diğer iller şunlar:

Kars
Ardahan
Iğdır
Van
Sivas
Soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış koşullarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların kar yağışı ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları istendi.

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