Kar geliyor: 24 Aralık’ta kar yağışı beklenen iller açıklandı
Türkiye genelinde havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı yeniden yüzünü göstermeye başladı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık 2024 Salı günü kar yağışı beklenen illeri açıkladı. Tahminlere göre 11 şehirde kar yağışı görülecek.
Yarın Kar Yağışı Beklenen Şehirler:
Malatya
Gümüşhane
Erzurum
Elazığ
Bayburt
Bingöl
Erzincan
Muş
Bitlis
Ağrı
Meteoroloji ayrıca sıcaklıkların Türkiye genelinde 0°C’nin altına düşeceği bölgeleri de paylaştı. Kar yağışı ihtimalinin bulunduğu diğer iller şunlar:
Kars
Ardahan
Iğdır
Van
Sivas
Soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış koşullarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların kar yağışı ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları istendi.