Kar geliyor: 24 Aralık’ta kar yağışı beklenen iller açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık 2024 Salı günü kar yağışı beklenen illeri açıkladı. Tahminlere göre 11 şehirde kar yağışı görülecek.

Yarın Kar Yağışı Beklenen Şehirler:

Malatya

Gümüşhane

Erzurum

Elazığ

Bayburt

Bingöl

Erzincan

Muş

Bitlis

Ağrı

Meteoroloji ayrıca sıcaklıkların Türkiye genelinde 0°C’nin altına düşeceği bölgeleri de paylaştı. Kar yağışı ihtimalinin bulunduğu diğer iller şunlar:

Kars

Ardahan

Iğdır

Van

Sivas

Soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış koşullarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların kar yağışı ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları istendi.