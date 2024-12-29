Kar ne zaman yağacak? istanbul'a kar yağacak mı? Atkıları hazırlayın!
İstanbul'da 'da kış mevsiminin en çok beklenen olaylarından biri olan kar yağışı için tahminlerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da karın ne zaman başlayacağına dair son tahminlerini duyurdu.
İstanbul'da 2024 kışının ilk karı için tarih belirlendi. Meteoroloji yetkilileri, şehirdeki soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışının ne zaman başlayacağını duyurdu. İstanbul'da karın ne zaman ve hangi bölgelerde etkili olacağına ilişkin tahminler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Kar ne zaman yağacak? istanbul'a yılbaşında kar yağacak mı? İşte, Meteoroloji hava durumu tahmin raporu...
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı hakim olurken megakent İstanbul'da da sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklarda sert düşüş yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahmin raporunda "Yağışların İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
AKOM'DAN İSTANBUL'A KAR UYARISI!
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu.
AKOM'un açıklamasında, "İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.
HAFTALIK HAVA TAHMİNİ (29 ARALIK 2024 - 4 OCAK 2025 )
Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıklarının, Pazar ve Pazartesi günü batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların bugün (29.12.2024 Pazar) öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, yarın (30.12.2024 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök 3 gürültülü sağanak, 1300-1400 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.