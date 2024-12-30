Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak!
Kar yağışını bekleyenlere müjde! Türkiye genelinde 30 Aralık 2024 Pazartesi yarın hangi illere kar yağacağı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde 20 şehre kar yağması bekleniyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışları başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı. 29 Aralık Pazartesi günü kar yağacağı tahmin edilen ve kar yağabilecek şehirler belli oldu. İşte yarın kar yağışı beklenen o şehirler...
Kütahya
Uşak
Eskişehir
Afyonkarahisar
Isparta
Burdur
Konya
Karaman
Çankırı
Kırıkkale
Kırşehir
Aksaray
Yozgat
Kayseri
Niğde
Nevşehir
Sivas
Tunceli