Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak!

Kar yağışını bekleyenlere müjde! Türkiye genelinde 30 Aralık 2024 Pazartesi yarın hangi illere kar yağacağı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde 20 şehre kar yağması bekleniyor.

Sude İnak Sude İnak
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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 1

Havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışları başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı. 29 Aralık Pazartesi günü kar yağacağı tahmin edilen ve kar yağabilecek şehirler belli oldu. İşte yarın kar yağışı beklenen o şehirler...

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 2

Kütahya

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 3

Uşak

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 4

Eskişehir

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 5

Afyonkarahisar

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 6

Isparta

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 7

Burdur

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 8

Konya

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 9

Karaman

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 10

Çankırı

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 11

Kırıkkale

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 12

Kırşehir

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 13

Aksaray

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 14

Yozgat

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 15

Kayseri

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 16

Niğde

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 17

Nevşehir

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 18

Sivas

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Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak! - Resim: 19

Tunceli

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