Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak!

Havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışları başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı. 29 Aralık Pazartesi günü kar yağacağı tahmin edilen ve kar yağabilecek şehirler belli oldu. İşte yarın kar yağışı beklenen o şehirler...